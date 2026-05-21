A Madeira só tem sete praias com água excelente?

A menos de um mês do arranque da época balnear na Madeira e do Porto Santo, foi hoje conhecida a lista de ‘Praias ZERO Poluição’, uma iniciativa da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável, que aponta apenas sete praias da Região. Cinco delas são na ilha do Porto Santo e duas na Madeira, mais precisamente nos concelhos da Calheta e de São Vicente, sendo este último uma novidade no conjunto deste ano.

O facto de esta lista não incluir nenhuma das praias mais conhecidas da ilha da Madeira gerou várias reacções, nomeadamente nos comentários nas redes sociais à notícia da Agência Lusa, publicada pelo DIÁRIO, que dá conta de que “Porto Moniz e Santa Cruz saem, São Vicente entra na lista de 73 praias 'Zero Poluição'”.

Um dos comentários questiona, precisamente, o número reduzido de praias com ‘ZERO Poluição’ e associa esse facto aos problemas ambientais que tocam vários concelhos. Mas será que apenas sete praias da Região possuem água classificada como ‘Excelente’? É isso que procuraremos aqui verificar.

Este ano, integram as ‘Praias ZERO Poluição’ 73 praias de todo o País, repartidas por 34 concelhos, correspondendo a 11% do total das 671 águas balneares existentes, correspondendo a uma redução de oito praias face às 81 classificadas em 2025. Em termos de balanço, saíram da lista do ano passado 31 praias e entraram 23 novas.

Na Madeira, a nova listagem passou a incluir uma praia do concelho de São Vicente, no caso o Clube Naval de São Vicente, deixando de contar com as praias da Boaventura, no concelho de Santa Cruz, e do Porto do Seixal, no concelho do Porto Moniz. Manteve-se a praia do Portinho, no Jardim do Mar, concelho da Calheta. O Porto Santo juntou às três do ano passado – Cabeço da Ponta, Calheta e Lagoa – outras duas, a das Pedras Pretas e a do Penedo/Pontinha. Todas elas são praias costeiras.

No geral, a Região passou a contar com mais uma praia neste conjunto, aumentando de seis para sete. O Porto Santo, com cinco praias nesta lista, passa a ser o segundo concelho do País com mais águas balneares ‘ZERO Poluição’, depois de Grândola, que tem seis.

No Porto Santo, são cinco as 'Praias ZERO Poluição'., Foto ZERO

Como esclarece a ZERO, uma ‘Praia ZERO Poluição’ caracteriza-se por ter somado três classificações excelentes nas três últimas épocas balneares, entre 2023 e 2025, mas também por terem apresentado nesse mesmo período “valores zero ou inferiores ao limite de detecção em todas as análises efectuadas aos dois parâmetros microbiológicos controlados e previstos na legislação (‘Escherichia coli’ e ‘Enterococos’ intestinais). Reforça aquela associação que tal significa que “em todas as análises efectuadas não houve sequer a detecção de qualquer unidade formadora de colónias”.

O estabelecimento do período de três anos deve-se ao facto de esse ser o período mínimo habitualmente requerido pela Directiva 2006/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Fevereiro de 2006, relativa à gestão da qualidade das águas balneares, para se proceder à classificação da qualidade da zona balnear.

O complexo Poças do Gomes - Doca do Cavacas, no Funchal, a par da Quinta do Lorde, em Machico, apresenta 'Má' qualidade da água 'nesta época balnear. , Foto Arquivo

Portanto, na Madeira apenas a praia do Portinho e a do Clube Naval de São Vicente cumpriram cumulativamente estes critérios. O mesmo aconteceu com as cinco praias do Porto Santo consideradas.

A informação considerada nesta apreciação é a disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Mas será que não existem mais praias na Região com três ou mais avaliações ‘Excelente’ consecutivas nos últimos anos?

Em conjunto, a Madeira e o Porto Santo contam, este ano, com 60 águas balneares costeiras, de acordo com a portaria já publicada em Diário da República no passado mês de Abril. Desse conjunto, 26 são consideradas praias de banhos e que asseguravam assistência aos banhistas, à data da publicação do diploma.

A monitorização prevista para esta época balnear pode ser acompanhada no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Cabe à APA a classificação das águas balneares e dos dados de monitorização. Na Madeira, a monitorização das águas balneares é uma competência da Direcção Regional Ambiente e Mar (DRAM).

Entre as 60 águas balneares definidas para este ano, a esmagadora maioria tem classificação de 'Excelente'. Apenas nove fogem a esta nota máxima e duas delas estão classificadas como ‘Má’. São elas o Complexo Balnear das Salinas (‘Boa’) e a praia do Vigário (‘Aceitável’), ambas em Câmara de Lobos; no Funchal temos a praia do Gorgulho (‘Boa’) e a Poça do Gomes – Doca do Cavacas (‘Má’); a praia da Alagoa (‘Boa’), a da Maiata (‘Aceitável’), da Quinta do Lorde (‘Má’) e a de São Roque (‘Aceitável’), todas em Machico; e o Galo Mar (‘Boa’), em Santa Cruz.

Na Madeira, São Vicente passou a constar da lista, juntamente com a Calheta. , Foto ZERO

Todas as outras obtiveram, para este ano, a classificação de ‘Excelente’, tendo a do Porto das Salemas, no Porto Santo, subido a esse patamar depois de dois anos consecutivos classificada como ‘Boa’.

Desta forma, são várias as praias que mesmo tendo água ‘Excelente’ não figuram na lista de ‘ZERO Poluição’ por já terem sido detectadas desconformidades ou qualquer contaminação microbiológica, nomeadamente a presença de Escherichia coli’ ou de ‘Enterococos’ intestinais em alguma das avaliações feitas nos três últimos anos.

Refere a ZERO que “uma única análise com detecção microbiológica em três anos, mesmo quando muito longe dos valores-limite legais e sem pôr em causa a classificação de qualidade ‘Excelente’, é suficiente para uma praia deixar de integrar esta lista”.

Desta forma, avaliamos o comentário do leitor como falso, no sentido em que, além das sete ‘Praias ZERO Poluição’, há outras que não o sendo apresentam a qualidade da água ‘Excelente’.