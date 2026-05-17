Francisco Gomes participa nas jornadas parlamentares do Chega

O deputado madeirense Francisco Gomes vai participar nas jornadas parlamentares do Chega, que se realizam desde hoje e até terça-feira. Este encontro vai reunir deputados e dirigentes nacionais para analisar o momento político actual e definir a estratégia do partido para os próximos meses da legislatura.

"As jornadas parlamentares constituem um encontro de trabalho político e estratégico, destinado à discussão das principais prioridades do partido e dos desafios que o país enfrenta", indica o parlamentar, em nota enviada à imprensa.

Entre os temas em debate vão estar a imigração, autonomia política, sector primário, relação com a União Europeia, relações parlamentares, educação, fiscalidade e saúde, aos quais se vão juntar os objectivos políticos do partido.

"O país atravessa um momento decisivo e o Chega está preparado para apresentar soluções firmes, claras e sem medo de enfrentar os problemas que os outros preferem esconder. Queremos mesmo um Portugal novo!", afirma Francisco Gomes.

O deputado considera que estas jornadas serão importantes para consolidar a estratégia política do partido e reforçar o seu posicionamento em matérias fundamentais para o futuro do país.