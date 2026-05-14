PSD critica "inacção" e "total incapacidade" da Câmara de Machico

Os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal de Machico apresentaram, na reunião desta quinta-feira, uma proposta de recomendação para a requalificação integral da Rua da Torre, uma via considerada "estruturante", mas que "se encontra actualmente em estado de acentuada degradação e desorganização funcional".

Em nota emitida, o PSD revela que a proposta chumbada pelo Executivo socialista, “relega, uma vez mais e para segundo plano, a melhoria das condições de circulação e segurança desta via, para prejuízo de todos aqueles que dela usufruem”.

A vereação social-democrata alerta e insiste na necessidade urgente da intervenção “num espaço urbano que apresenta problemas graves ao nível da mobilidade e da segurança, nomeadamente o mau estado do piso rodoviário, a ausência de passeios pedonais contínuos, o estacionamento desorganizado e a falta de sinalização horizontal adequada”.

Os vereadores do PSD sublinham ainda os constrangimentos que existem naquela artéria, que já podiam estar resolvidos há muito se não fosse “a inacção do Executivo Municipal e a sua total incapacidade de acompanhar, perceber e corresponder às necessidades que existem”, lamentando que a autarquia, “ao invés de aprovar aquela que é uma solução positiva para todos, prefira adiar o problema, sobretudo num contexto de crescente pressão urbanística naquela zona do concelho, com o aumento significativo de habitação e circulação automóvel”.

A vereação social-democrata lembra que a proposta chumbada pelo Executivo Municipal apontava para a elaboração urgente de um projecto que contemplava a repavimentação da via, a criação de passeios seguros, a reorganização do estacionamento e a melhoria da sinalização rodoviária. Também era defendido que fosse estudada uma solução técnica para melhorar a fluidez e segurança da circulação, podendo optar-se entre a implementação de um único sentido de trânsito ou a manutenção dos dois sentidos com criação de bolsas de estacionamento organizadas de forma regular ao longo da via.

“Lamentamos que o Executivo Municipal socialista tenha demonstrado, mais uma vez, a sua falta de planeamento e a sua incapacidade de responder às necessidades reais das populações, permitindo, pelo contrário, a degradação progressiva de várias vias urbanas e rurais, com impactos diretos na segurança de peões e condutores”, reforça, por fim, a vereação do PSD, defendendo que o concelho de Machico não pode continuar a crescer "sem a correspondente qualificação do espaço público e das suas infraestruturas básicas".