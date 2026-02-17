Quarta-feira com céu limpo e vento fraco

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 18 de Fevereiro, céu em geral pouco nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade. Há, no entanto, a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca na vertente norte no final do dia.

O vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte.



No Funchal o tempo não estará muito diferente. O céu estará, em geral, pouco nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade e o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente à temperatura, esta vai oscilar entre os 14 e os 20ºC na Madeira e os 13 e os 19ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 1 a 1,5 metros e na costa sul do quadrante sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.