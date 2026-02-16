 DNOTICIAS.PT
Mulher sofre acidente de trabalho em São Roque

Pelas 11h40 desta segunda-feira, 16 de Fevereiro, uma mulher de 63 anos caiu no local de trabalho, em São Roque, acabando por perder a consciência. 

Segundo o que foi possível aferir, a funcionária sofreu uma queda da própria altura. 

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados de imediato para o local para prestar socorro. A mulher recuperou, entretanto, a consciência, mas apresentava queixas em uma das pernas. 

Foi socorrida e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

