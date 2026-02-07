IPMA prevê céu muito nublado, precipitação fraca e vento moderado na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos períodos de céu muito nublado e precipitação, em geral fraca, sendo mais provável na parte Oeste e nas terras altas da ilha e até ao início da tarde.

O vento será moderado (15 a 35 km/h) do quadrante Oeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas.

Está prevista uma pequena subida de temperatura nas terras altas.

Para o Funchal, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de precipitação fraca.

O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante Oeste.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros. Na costa Sul as ondas serão de de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte Oeste da ilha e diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros.

A temperatura da água do mar será de 18/19 graus.