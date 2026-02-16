 DNOTICIAS.PT
Avião da easyjet traz tripulação para o aparelho retido no Porto Santo

Um avião da companhia aérea 'lowcost'  easyJet aterrou, pelas 17h30 de hoje, no Porto Santo, com nova tripulação para a aeronave que ficou danificada na sexta-feira. 

Tal como o DIÁRIO avançou, a aeronave acidentada tentou aterrar naquele dia no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, mas devido às condições meteorológicas, que estavam a dificultar as aterragens, a aeronave ficou danificada em uma das rodas do trem traseiro, muito provavelmente por ter aterrado com demasiada força na pista. 

Nestes últimos dias estiveram dois mecânicos da companhia aérea a analisar o aparelho acidentado, conseguindo resolver o problema. 

Com a chegada, esta tarde, da nova tripulação, a aeronave, deverá regressar brevemente aos voos.

Segundo o que foi apurado, o avião que trouxe a tripulação deverá levantar voo com destino à Madeira em breve. 

