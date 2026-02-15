Complemento solidário para idosos cresce 40%

Complemento solidário para idosos sobe 40% é a manchete desta edição de domingo, 15 de Fevereiro de 2026, que aponta à "vulnerabilidade económica" que "atinge máximo histórico com 4.424 beneficiários em Dezembro". No mesmo patamar da solidariedade "mais de 6 mil receberam apoio da Associação Sem Limites". Tudo para ler nas páginas 6 r 7.

Funchal avança para simplificação do PDM é outro tema em destaque. Explicamos que o "concurso para equipa técnica deverá ser lançado em breve. Câmara quer um plano mais simples, focado na habitação e crescimento equilibrado da cidade", pode ler na dupla 4 e 5.

Mas, sem surpresa e como é tradição neste jornal, o dia seguinte ao Grande Cortejo Alegórico de Carnaval no Funchal tem como fotografia de destaque na primeira precisamente esse tema, este ano dedicado à Autonomia da Madeira que faz 50 anos. Autonomia celebrada com explosão de cores num "cortejo juntou milhares na Avenida. Governo equaciona alterações ao desfile que ontem durou mais de 3 horas", acrescentamos. Pode ler a reportagem e ver mais fotografias nas páginas 12 e 13.

Entre o sonho olímpico e a força da mente é o título que dá a conhecer Solange Nunes, "a promessa do meio-fundo madeirense" que "já chegou à selecção nacional" e que "concilia universidade e alto rendimento". Conheça mais esta protagonista da 'Geração do Futuro' nas páginas 2 e 3.

Por fim, um fenómeno raro no mundo do do stand up comedy em Portugal, quando os espectáculos passam pela Madeira. Grande procura leva a terceira sessão de Ricardo Araújo Pereira na Madeira, para ler com mais pormenores na página 38.

Boas leitura e bom domingo.