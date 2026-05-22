Trump diz que vai faltar ao casamento de um filho por "amor aos EUA"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou hoje que vai faltar ao casamento do filho mais velho, no sábado, alegando o seu compromisso e "amor pelos Estados Unidos", quando decorrem negociações com o Irão e persistem ameaças contra Cuba.

"Sinto que é importante para mim permanecer em Washington, na Casa Branca, durante este momento tão importante. Parabéns ao Don e à Bettina", escreveu hoje na sua rede Truth Social.

"Disse-lhe 'não é a altura certa para mim, tenho uma coisa chamada Irão e outras coisas'", já tinha dito o bilionário republicano na quinta-feira.

Donald Trump Jr., mais conhecido como Don Jr., deverá casar com Bettina Anderson nas Bahamas este fim de semana, segundo a imprensa norte-americana. Este é o segundo casamento do primogénito de Trump.

A Casa Branca também alterou hoje a agenda presidencial.

Donald Trump, que está numa viagem ao estado de Nova Iorque (nordeste), não vai permanecer como planeado na região para ficar no seu campo de golfe de Bedminster, mas regressará à Casa Branca ainda hoje à noite.

O chefe do exército paquistanês, Asim Munir, estava hoje a caminho de Teerão, disseram fontes de segurança no Paquistão, país que está a mediar as negociações para pôr fim à guerra entre o Irão e os Estados Unidos.

Desde que uma frágil trégua entrou em vigor a 8 de abril, após mais de um mês de conflito, apenas uma ronda infrutífera de negociações foi realizada a 11 de abril em Islamabad.

Desde então, as discussões prosseguiram de forma indireta, via Paquistão, e o chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, disse na quinta-feira que esperava que a visita de Asim Munir "fizesse avançar as coisas", após a deslocação no início desta semana do ministro do Interior paquistanês, Mohsin Naqvi.

O mediador paquistanês levou a mais recente proposta dos EUA, que o Governo iraniano afirmou estar a analisar enquanto reiterava as suas exigências: o descongelamento dos ativos iranianos bloqueados no estrangeiro e o fim do bloqueio norte-americano aos portos iranianos.

Ao mesmo tempo, Trump mantém a ameaça contra Cuba, que se intensificou com a acusação por homicídio, pela justiça norte-americana, contra o antigo presidente cubano Raúl Castro, 94 anos, num caso com 30 anos.