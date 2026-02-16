 DNOTICIAS.PT
Mulher encontrada morta em casa no Campanário

Uma mulher, na faixa etária dos 40 anos, foi encontrada morta, na sua habitação localizada na freguesia do Campanário, na Ribeira Brava. 

Segundo o que foi possível aferir, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol chegaram a ser accionados, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida. 

As autoridades estiveram no local e estão a tomar conta da ocorrência. 

