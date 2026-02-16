Mulher encontrada morta em casa no Campanário
Uma mulher, na faixa etária dos 40 anos, foi encontrada morta, na sua habitação localizada na freguesia do Campanário, na Ribeira Brava.
Segundo o que foi possível aferir, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol chegaram a ser accionados, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.
As autoridades estiveram no local e estão a tomar conta da ocorrência.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo