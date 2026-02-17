Condutor foge após capotamento em São Vicente

Um carro despistou-se, esta madrugada, na Estrada D. João V, em São Vicente, e acabou por capotar para dentro de um terreno, provocando danos significativos na via e nas imediações.

No trajecto, a viatura também derrubou um poste de electricidade e partiu um muro, deixando a rua com danos visíveis. O condutor terá abandonado o carro e fugido do local.

Foto Xavier Sousa

Esta manhã, quando os moradores daquela zona acordaram e se depararam com o carro capotado e os estragos causados na via, rapidamente accionaram as autoridades, alertando para a situação de perigo e para a necessidade de uma intervenção imediata.

Até ao momento não há registo de feridos, nem informações sobre o paradeiro do condutor.

Foto Xavier Sousa

A Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local, irá tomar conta da ocorrência e investigar as circunstâncias do acidente e procurar identificar o responsável.