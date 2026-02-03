Chuva, vento e céu muito nublado esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 4 de Fevereiro, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, em geral fraca, temporariamente moderada na vertente sul e nas terras altas.

O vento soprará moderado a forte (25 a 45 km/h) a predominar de sudoeste por vezes com rajadas até 65 km/h, soprando forte (40 a 55 km/h), com rajadas até 95 km/h nas terras altas a partir final da tarde.

Antevista, também, uma pequena subida da temperatura mínima. Na Madeira as temperaturas vão oscilar entre os 17º e os 20ºC e no Porto Santo entre os 16 e os 20ºC.

No Funchal o tempo não estará muito diferente: períodos de chuva fraca, temporariamente moderada, vento moderado (20 a 30 km/h) de sudoeste, por vezes forte (até 40 km/) e com rajadas até 60 km/h a partir do final da tarde.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 3,5 a 4 metros, diminuindo para

3 a 3,5 metros a partir da tarde e na costa sul de sudoeste com 1,5 a 2 metros. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.

Tal como noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, o IPMA colocou o arquipélago sob avisos meteorológicos relativamente ao vento e a agitação marítima.

Para a costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo foram emitidos avisos laranja para agitação marítima, válidos entre as 5 de Fevereiro (quinta-feira) e as 13 horas de 6 de Fevereiro (sexta-feira). Estão previstas "ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima". Antes e depois desse período, vigoram avisos amarelos, com "ondas de noroeste entre 4 e 5 metros", nomeadamente entre as 13h24 de 3 de Fevereiro (terça-feira) e as 6 horas de 4 de Fevereiro (quarta-feira), e novamente entre as 6 e as 15 horas de 5 de Fevereiro (quinta-feira).

A costa sul da Madeira devido ao vento forte estará sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 9 horas de 5 de Fevereiro (quinta-feira), com "rajadas que podem atingir os 70 km/h". Para a agitação marítima, também foi emitido aviso amarelo entre as 6 horas de 5 de Fevereiro (quinta-feira) e as 13 horas de 6 de Fevereiro (sexta-feira), sendo esperadas, sobretudo na "parte oeste, ondas de oeste com 4 a 5 metros".

Por fim, nas regiões montanhosas vigora um aviso amarelo de vento entre as 21 horas de hoje e as 9 horas de 5 de Fevereiro (quinta-feira), com rajadas até 95 km/h.