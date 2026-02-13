Dia com aviões divergidos para o Porto Santo

Já aterrou esta tarde mais três aeronaves, um easyJet que, ao que o DIÁRIO conseguiu apurar, sofreu uma avaria técnica. IUma das rodas traseiras do aparelho, ficou danificada ao tentar aterrar na Madeira.

Um avião da companhia aérea Discover que vinha de Frankfurt para a Madeira, aterrou no Porto Santo, por uma emergência médica.

Já antes tinha aterrado um outro avião da Jet2. Com estas aterragens durante o dia de hoje no Porto Santo, o DIÁRIO, sabe QUE centenas de passageiros já desembarcaram, sendo que alguns decidiram pernoitar em hotéis, outros vão para a Madeira no navio Lobo-marinho , à noite.