Poucas nuvens e vento fraco nas previsões do tempo para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir do fim da tarde.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca a partir do fim da tarde, mais provável na parte Oeste e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Oeste a partir do fim da manhã, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir do meio da tarde.

Os termómetros deverão chegar, no máximo, aos 21ºC na Madeira e 19ºC no Porto Santo. As temperaturas mínimas previstas são de 13ºC e 14ºC, respectivamente.

No Funchal, conte, igualmente, com céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir da tarde. O vento deverá ser fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Oeste a partir do fim da manhã.

No mar, depois de vários dias com avisos para a agitação marítima, a situação conhece alguma acalmia. Na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros. Na costa Sul conte com ondas de Sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte Oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.