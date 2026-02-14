Leiria recebeu e agradeceu doação de telhas enviadas por Santa Cruz

"Já foram entregues em Leiria as telhas doadas pela Câmara Municipal de Santa Cruz e que vão permitir a recuperação de três habitações unifamiliares", informou hoje uma nota da presidência de Élia Ascenção.

Na nota informa-se que "a doação da autarquia santacruzense juntou-se ao movimento de solidariedade para com as populações afetadas pela depressão Kristin e que levou o Conselho de Ministros a decretar situação de calamidade", recorda.

A autarca madeirense "já falou com o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, que agradeceu ao povo de Santa Cruz através da iniciativa da sua Câmara Municipal", informa.

Importa lembrar que "os Sapadores de Santa Cruz também disponibilizaram ajuda de meios humanos, caso a autarquia de Leiria considerasse necessário".