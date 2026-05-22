Estrada Segura leva prevenção rodoviária à Escola da Lombada

A EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, assinalou hoje, dia 22 de Maio, o Dia Nacional da Segurança Infantil com a dinamização da acção OP 'Estrada Segura' — Segurança Rodoviária, dirigida a toda a comunidade escolar.

A iniciativa decorreu pelas 14h30 e foi dinamizada pelo agente principal Agostinho Campanário, da Esquadra da Ponta do Sol, tendo como principal objectivo sensibilizar crianças, docentes, assistentes operacionais e famílias para a adopção de comportamentos seguros na via pública.

Durante a sessão, foram explorados conteúdos pedagógicos como 'As Três Primeiras Pedaladas', 'O Passeio do Anastácio', 'Os Cliques da Maria' e materiais associados ao projecto 'Patrulha Júnior', numa abordagem adaptada à idade dos alunos e centrada na prevenção de acidentes.

A acção permitiu reforçar junto dos mais novos a importância do cumprimento das regras de trânsito, da atenção enquanto peões, da utilização segura da bicicleta e da responsabilidade dos passageiros nas deslocações diárias.

Com esta actividade, a EB1/PE da Lombada reforçou o seu compromisso com a educação para a cidadania, a segurança infantil e a promoção de hábitos responsáveis, valorizando a colaboração entre a escola, as famílias e as forças de segurança locais.