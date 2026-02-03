IPMA actualiza novamente avisos meteorológicos para a Madeira

Em menos de 12 horas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) volta a actualizar os avisos meterológicos para a Região Autónoma da Madeira relativamente ao vento e a agitação marítima.

Assim, para a costa Norte da Madeira e Porto Santo, foi emitido aviso laranja de agitação marítima, válido entre as 15 horas de 5 de Fevereiro (quinta-feira) e as 13 horas de 6 de Fevereiro (sexta-feira). Estão previstas "ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima". Antes e depois desse período, vigoram avisos amarelos, com "ondas de noroeste entre 4 e 5 metros", nomeadamente entre as 13h24 de 3 de Fevereiro (terça-feira) e as 6 horas de 4 de Fevereiro (quarta-feira), e novamente entre as 6 e as 15 horas de 5 de Fevereiro (quinta-feira).

Por sua vez, na costa Sul da Madeira, está previsto um aviso amarelo para o vento, entre as 00h00 e as 9 horas de 5 de Fevereiro (quinta-feira), com "rajadas que podem atingir os 70 km/h". Para a agitação marítima, também foi emitido aviso amarelo entre as 6 horas de 5 de Fevereiro (quinta-feira) e as 13 horas de 6 de Fevereiro (sexta-feira), sendo esperadas, sobretudo na "parte oeste, ondas de oeste com 4 a 5 metros".

Já nas regiões montanhosas da Madeira, vigora um aviso amarelo de vento entre as 21 horas de 4 de Fevereiro (quarta-feira) e as 9 horas de 5 de Fevereiro (quinta-feira), com "rajadas até 95 km/h".