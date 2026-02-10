Períodos de céu muito nublado previstos para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 11 de Fevereiro, períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira durante a tarde.

O vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante oeste. Está prevista, ainda, uma pequena subida da temperatura nas terras altas.

No Funchal, o tempo não será muito diferente. O céu apresentará períodos de muito nublado, tornando-se pouco nublado durante a tarde. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente ao estado do mar, tal como o DIÁRIO já noticiou esta semana, nesta quarta-feira a costa norte estará sob aviso amarelo devido à agitação marítima, entre as 12 e as 18 horas, com ondas de noroeste entre 4 e 4,5 metros, bem como no Porto Santo.



Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 2 metros, podendo atingir 3 a 4 metros na parte oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar rondará os 18 a 19 °C.

Quanto à temperatura, na ilha da Madeira os valores vão oscilar entre 15 e 21 °C e no Porto Santo entre 14 e 19 °C.