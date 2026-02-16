Céu pouco nublado nesta segunda-feira na Madeira
A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira na Madeira aponta para céu pouco nublado, vento moderado (20 a 35 km/hora) de leste, por vezes forte (até 40 km/hora) nas terras altas até ao início da manhã,
rodando gradualmente para sueste.
Espera-se uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima. As temperaturas vão oscilar entre os 14 e os 20 graus na ilha da Madeira e entre os 14 e os 18 graus na ilha do Porto Santo.
Em específico para a área do Funchal, prevê-se céu geralmente pouco nublado e vento em geral fraco (inferior a 20 km/hora) do quadrante leste.
Quanto ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de norte com 2 a 2,5 metros de altura, diminuindo para 1,5 a 2 metros de altura a partir da tarde. Já na costa Sul, as ondas serão do quadrante sul com 1 metro de altura.
A temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC.