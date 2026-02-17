Dia de Carnaval com céu limpo na Madeira

O Dia de Carnaval, assinalado esta terça-feira, 17 de Fevereiro, deverá ser marcado por tempo estável na Madeira, com previsão de céu pouco nublado ou limpo em todo o arquipélago.

De acordo com a previsão meteorológica, o vento soprará em geral fraco, inferior a 20 km/h, do quadrante Sul, rodando gradualmente para o quadrante Oeste ao longo do dia.

Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco, inferior a 15 km/h, criando condições favoráveis para os desfiles e restantes iniciativas carnavalescas ao ar livre.

Os termómetros irão, de resto, variar entre os 14 e os 20ºC no Funchal e entre os 14 e os 18ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/Noroeste entre 1,5 e 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Já na costa Sul, as ondas deverão atingir cerca de 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 18 e os 19 graus Celsius.

Com o tempo a colaborar, o Carnaval na Madeira deverá decorrer sob céu aberto e com condições amenas, convidando à participação nas festividades um pouco por toda a região.