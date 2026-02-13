Sessão prática de Inteligência Artificial na próxima quarta-feira

No âmbito da 7.ª edição do Madeira Startup Retreat, a Startup Madeira e a Google Developers Group (GDG) Madeira, anunciam a realização da sessão prática "Peer-2-Peer Masterclass | AI / Tech Powered Experiences", que terá lugar na próxima quarta-feira, 18 de Fevereiro, a partir das 14h30, no Colégio dos Jesuítas do Funchal. O evento conta com a colaboração das 10 startups internacionais participantes no programa de aceleração.

Foto DR

A iniciativa "tem por objetivo promover a partilha de conhecimento sobre soluções tecnológicas e de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA)", refere a organização. "Num formato colaborativo, criado pela comunidade para a comunidade, a sessão focar-se-á na aplicação de plataformas de IA em problemas reais, bem como debater processos utilizados no desenvolvimento de produtos digitais".

Assim, "durante 90 minutos, os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto as soluções de IA que estão a marcar o mercado, trocar experiências práticas e estabelecer novas ligações com o ecossistema de inovação da Região. O evento será de natureza informal, interativo, prático e centrado na colaboração entre fundadores e profissionais do setor", acrescenta.

É "dirigido a startups, empreendedores, programadores, engenheiros e entusiastas de tecnologia" e "pretende criar um ambiente de partilha onde a comunidade pode identificar oportunidades de colaboração e adquirir ferramentas aplicáveis nos seus projetos", acrescenta.

Embora a entrada seja livre e gratuita, está sujeita a inscrição prévia, que pode ser efetuada através do seguinte link https://gdg.community.dev/e/mndvzf/