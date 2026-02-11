Parque Temático da Madeira celebra Carnaval com diversão e tradições

O Parque Temático da Madeira, em Santana, volta a assinalar a época carnavalesca com um programa pensado para "valorizar as tradições madeirenses e proporcionar momentos de convívio e de animação para famílias, escolas e visitantes".

Entre exposições temáticas, desfile infantil e propostas gastronómicas confecionadas à moda antiga, a iniciativa pretende reforçar o Parque enquanto "espaço de cultura viva".

O arranque do programa acontece a 12 de Fevereiro, com a abertura da exposição “Compadres e Comadres da Madeira”, composta por figuras realizadas pelos colaboradores do empreendimento. As representações estarão distribuídas por diferentes pontos do recinto, com personagens características de cada concelho e respectivas tradições. Esta mostra integra-se na celebração da Festa dos Compadres, evento marcante do calendário cultural madeirense.

Ainda no dia 12 de Fevereiro, pelas 14 horas, realiza-se o Desfile de Carnaval, com a participação das crianças das escolas do concelho de Santana, num momento de alegria e envolvimento comunitário. As tradicionais malassadas, preparadas na cozinha tradicional a lenha, serão distribuídas às crianças participantes, reforçando a vertente gastronómica ligada à festividade.

No dia 14 de Fevereiro, o Parque assinala o “Dia dos Namorados com Sonhos”, com a confeCção e oferta dos tradicionais sonhos, também preparados na cozinha tradicional a lenha.

No dia 17 de fevereiro, o programa reforça a vertente gastronómica e prevê a oferta de um brinde de merchandising a todas as crianças mascaradas, válido para quem adquirir o bilhete completo de criança.

Com esta programação, o Parque Temático da Madeira pretende "incentivar a participação e o espírito carnavalesco em ambiente familiar", proporcionando experiências diferenciadoras a visitantes de todas as idades. Para além das iniciativas sazonais, o Parque mantém-se como um espaço de referência para conhecer a história, a etnografia e o património cultural da Região, num ambiente ao ar livre, pedagógico e pensado para ser vivido em comunidade.