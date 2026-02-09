Lobo-marinho avistado ao largo do cais do Porto Novo

Um lobo-marinho foi avistado, no início desta madrugada, ao largo do cais do Porto Novo. O animal foi avistado por um pescador, tendo registado o momento em vídeo.

Ao DIÁRIO, Emanuel Teixeira referiu que foi a primeira vez que se deparou com um lobo-marinho e que inicialmente foi assustador. "A presença imponente e inesperada do animal provocou um misto de surpresa e receio. No entanto, poucos instantes depois, o susto deu lugar a uma sensação de admiração e entusiasmo", conta.

"A experiência revelou-se verdadeiramente marcante. A proximidade com a natureza em estado selvagem trouxe uma adrenalina única, mas também uma profunda sensação de beleza e privilégio por poder presenciar um momento tão especial", declarou, acrescentando que é importante preservar a vida marinha.

O lobo-marinho é uma das espécies mais ameaçadas a nível mundial, com presença confirmada na costa sul e nas zonas protegidas das Desertas, onde existe uma das últimas colónias da espécie.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) recomenda que caso aviste um lobo-marinho deve manter a distância, aproveitar para contribuir para a conservação desta espécie e possível, recolha imagens e envie para a "rede SOS Vida Selvagem do IFCN, através do email [email protected] / [email protected] ou através da página do projeto www.lobomarinhomadeira.com. "

Se o lobo-marinho apresentar ferimentos/estiver morto, contacte directamente a linha telefónica SOS Vida Selvagem: 961 957 545.



O lobo-marinho é um animal selvagem, geralmente curioso, e que embora não seja agressivo por natureza poderá reagir. Esta espécie procura locais com mar calmo e praias para repousar, mesmo quando está saudável, podendo ficar a dormir durante algumas horas. Nestas situações, deve-se evitar qualquer perturbação do lobo-marinho.

Veja o vídeo

Vídeo Emanuel Teixeira