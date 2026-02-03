Quinta do Padel recebe torneio entre os dias 4 e o 8 de Fevereiro

A Quinta do Padel recebe, entre os dias 4 e 8 de Fevereiro, o torneio FIP Bronze Madeira 2026.. O evento reúne atletas nacionais e internacionais e contará com cinco dias consecutivos de competição.

O programa arranca na quarta-feira, 4 de Fevereiro, com jogos de qualificação para o quadro principal entre as 15h00 e as 18h00, incluindo o jogo do madeirense Diego Castro. O dia fica ainda marcado por um torneio PRO-AM, jogos do torneio FPP, um jogo de exibição da Seleção Nacional e a cerimónia oficial de apresentação do torneio.

Na quinta-feira, 5 de Fevereiro, os jogos de qualificação prolongam-se ao longo do dia, entre as 9h00 e as 18h00, com destaque para o primeiro jogo do madeirense Henrique Brazão. Durante a noite decorrem mais encontros do torneio FPP.

A competição entra no quadro principal na sexta-feira, 6 de Fevereiro, com jogos entre as 9h00 e as 18h00. Nesse dia realizam-se também os primeiros jogos dos madeirenses Martim Solano e Valentina Pestana. Os jogos do torneio FPP continuam no período nocturno.

O sábado, 7 de Fevereiro, será inteiramente dedicado aos jogos do quadro principal FIP, ao longo de todo o dia, bem como ao torneio FPP, que decorre até às 22h30.

No domingo, 8 de Fevereiro, realizam-se as meias-finais e finais femininas e masculinas do FIP Bronze Madeira, além dos últimos jogos do torneio FPP. O evento termina com a cerimónia de entrega de prémios e os discursos de encerramento.