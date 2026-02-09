Acidentes desta manhã na via rápida fizeram três feridos

Os acidentes que ocorreram na manhã desta segunda-feira na via rápida resultaram em três feridos.

Pelas 9h10 os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se até ao Túnel do Pinheiro Grande, com um veículo de desencarceramento e uma ambulância, devido a um choque em cadeia a envolver seis veículos ligeiros.

Tal como noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, a colisão ocorreu no sentido Machico-Ribeira Brava e obstruiu a faixa da esquerda.

As vítimas, uma mulher e um homem, de 24 anos, que seguiam no mesmo carro, apresentavam ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A segunda colisão ocorreu cerca de 2 horas depois, com o alerta a ser dado pelas 11h10 à corporação. Desta vez, para a zona do Túnel dos Viveiros, mais concretamente no km 16.6.

Um embate traseiro entre uma carrinha ligeira e um carro da marca 'Smart' deixou uma mulher com queixas na zona da cervical.

A corporação, após primeiros socorros, realizou o seu transporte para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.