Acesso ao Parque Ecológico do Funchal está condicionado
A Câmara Municipal do Funchal informou que o acesso ao Parque Ecológico está condicionado devido a trabalhos de silvicultura, sendo que a Estrada Municipal do Chão da Lagoa encontra-se parcialmente encerrada.
O acesso ao Chão da Lagoa poderá, no entanto, ser efectuado através do portão norte do Parque Ecológico, até à zona indicada no mapa.
O tempo estimado para a duração dos trabalhos é de 15 dias úteis, podendo este prazo ser prolongado, caso se justifique.
"A autarquia, desde já, agradece a compreensão dos utilizadores e visitantes do Parque Ecológico do Funchal", indica em nota à imprensa.