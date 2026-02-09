Acidente na via rápida congestiona trânsito
Ocorreu, há pouco, mais um acidente na via rápida, desta feita no sublanço Santo António- Santa Luzia, no sentido Ribeira Brava - Funchal.
Não se sabe, para já, se existem feridos, contudo o sinistro está a congestionar o trânsito com filas superiores a 1 quilómetro de extensão, entre o km 15 e o km 16.4-
Ainda esta manhã, pelas 9 horas, um acidente ocorrido no Túnel do Pinheiro Grande, na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, congestionou fortemente o tráfego rodoviário.
Francisco José Cardoso , 09 Fevereiro 2026 - 09:20
