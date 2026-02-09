Ritmo, cor e alegria vão marcar o Carnaval no Porto Santo

O Porto Santo está a preparar-se para mais um Carnaval, que mais uma vez será marcado por ritmo, cor e alegria. As festividades têm início no dia 12 de Fevereiro e terminam no dia 17.

O primeiro dia do evento arranca pelas 10 horas, com o desfile dos alunos das escolas locais, a partir do Centro Comunitário, seguindo-se o espectáculo 'Novo Circo – Gramoclowning', na Praça do Município, previsto para as 11 horas.

Ainda nesse dia, o Serviço Educativo da Biblioteca Municipal promove a Oficina de Carnaval, destinada às crianças. "A iniciativa tem como objectivo explorar o conceito lúdico, estimular a criatividade e despertar o interesse pelas tradições associadas a esta época festiva", explica nota à imprensa.

O Desfile das Trupes Madeirenses Rosa Flor, Animad e Geringonça, seguido do tradicional Desfile Trapalhão será o ponto alto destas celebrações, com saída do Centro Comunitário, pelas 15 horas. As comemorações culminam na Praça do Município, onde serão entregues os prémios para os melhores disfarces em várias categorias, encerrando o Carnaval com a actuação 'Roda de Samba', de António Duailibi.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, salienta a relevância do evento, uma vez que “o Carnaval é uma tradição que valoriza a criatividade e promove a participação de toda a comunidade, reunindo crianças, jovens e adultos numa celebração de cultura e identidade."



As inscrições para o Desfile Trapalhão estão abertas e podem ser realizadas no Gabinete da Cultura ou no próprio dia do desfile.

