800 mil euros dão nova vida à histórica Confeitaria Felisberta

O município do Funchal investiu cerca de 800 mil na recuperação de um "espaço que faz parte da memória da cidade", disse, esta tarde, o autarca Jorge Carvalho, na 'nova' Confeitaria Felisberta, cuja abertura oficial teve lugar esta tarde, numa concessão que foi entregue ao grupo Doce Convite - Pastelaria.

Este projecto resulta de um investimento da autarquia neste edifício, que envolveu tanto a aquisição como a recuperaçao. "A ideia passou por recuperar este espaço tal como a generalidade das pessoas, ao longo de várias gerações, o conheceu, atribuindo-lhe uma valência histórica que permite vivenciar o passado e o percurso desta confeitaria".

Simultaneamente, explicou o autarca, foi criada uma dinâmica tecnológica e virtual associada ao quotidiano actual, através do Museu do Bolo de Mel. Esta abordagem permite que quem desejar desfrutar das iguarias confecionadas na confeitaria o possa fazer e, ao mesmo tempo, acompanhar virtualmente todo o processo de confecção.

"Foi um processo longo e exigente, mas muito importante. Posso apenas falar dos últimos tempos, nomeadamente dos últimos três meses, período em que assumimos funções na autarquia. Esse período culminou com a abertura deste espaço, que representa a devolução à cidade de uma memória e de um local muito ansiado por muitos munícipes, como nos foi frequentemente referido", acrescentou, referindo-se a um espaço que demorou algumas décadas a ser recuperado.

A concessão tem a duração de quinze anos, podendo posteriormente ser denunciada por qualquer das partes, nos termos legais. O museu estará aberto ao público e as questões relacionadas com entradas ou funcionamento serão tratadas pelo concessionário César Cunha, que mostrou-se satisfeito por poder fazer parte da história do Funchal.