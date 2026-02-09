Acidente na Via Rápida condiciona circulação

Um acidente ocorrido no Túnel do Pinheiro Grande, na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, está a condicionar fortemente o tráfego rodoviário a esta hora.

O acidente deu-se pouco antes das 9h00 e neste momento acumula tráfego de cerca de 1,5 km de extensão, mas felizmente passam viaturas após o ocorrido, significando que pelo menos uma parte da via está livre.

Foto Google Maps

Conduza com precaução.