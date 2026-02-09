Duas tendas montadas na zona do Almirante Reis

Duas tendas foram montadas na zona do Jardim do Almirante Reis, no Funchal, nas proximidades do teleférico e de paragens de autocarro, numa área de circulação pedonal.

Fotografias partilhadas nas redes sociais denunciaram a situação, levando o DIÁRIO a deslocar-se ao local para confirmar a presença das estruturas. No terreno foi possível verificar duas tendas instaladas, bem como roupa estendida, sacos e outros pertences, indícios de permanência prolongada.

As tendas encontram-se junto a uma zona urbana movimentada, próxima de edifícios e áreas de passagem, circunstância que tem chamado a atenção de residentes e transeuntes.

Contactada pelo DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal esclarece tratar-se de uma ocupação ilegal do espaço público. Segundo a autarquia, estas situações estão "por norma associada a pessoas em situação de sem-abrigo" e as tendas acabam posteriormente por ser recolhidas pelo Departamento de Ambiente do município.