Carnaval com ocupação hoteleira nos 88,2% e orçamento de 613 mil euros

A ocupação hoteleira para a época de Carnaval deverá atingir os 88,2%, o que representa mais duas décimas do que a ocupação de 2025. O orçamento estimado é de 613 mil euros, sendo superior ao do ano passado. Este aumento é justificado pelo aumento dos valores dos protocolos firmados com os grupos participantes no Carnaval, que se cifra em 20%.

As celebrações do Carnaval arrancam já está quarta-feira, dia 11 de Fevereiro e prolongam-se até ao dia 22, data em que se assinala a Festa dos Compadres, em Santana. Tal como o DIÁRIO já tinha anunciado, a mudança de calendarização deveu-se à realização da segunda volta das eleições presidenciais, no passado domingo. O tema deste ano é ‘50 anos de Autonomia’

A programação carnavalesca foi oficialmente apresentada esta tarde, no Museu Quinta das Cruzes, pelo secretário regional de Turismo, Economia e Cultura.

Uma das novidades acontece no dia 13 de Fevereiro, entre as 23 horas e a 1 hora do dia seguinte, e ainda no dia 16 de Fevereiro, entre as 22 horas e às 2 horas, tratando-se do Silent Beats Disco, que acontece na Placa Central, no palco dos concertos.

A programação conta com o cortejo das crianças, que deverá contar com cerca de 1.400 participantes, pelas 11 horas do dia 13 de Fevereiro, sendo que no mesmo dia, pelas 14h30, haverá o Carnaval Solidário com cerca de 550 utentes de 11 instituições.

O grande cortejo alegórico de Carnaval arranca pelas 20 horas, de 14 de Fevereiro, no trajecto habitual, com cerca e 1.700 foliões, que pertencem a 13 grupos, aos quais se junta João Edígio. Eduardo Jesus assumiu que o cortejo tem-se revelado longo. Aliás, apontou que na Festa da Flor o cortejo foi dividido em dois momentos, por forma a tornar o cortejo a uma duração mais adequada.

“No caso do Carnaval é um bocadinho diferente, porque a Terça-feira de Carnaval só acontece uma vez e o fim-de-semana do Carnaval é aquele. Não podemos gerir da mesma forma que a Festa da Flor”, explicou o secretário regional. Por isso, foi limitado o número de pessoas por grupo, sendo esse de 120 participantes, por forma a manter o número de grupos, mas “fazer ver a cada um que a participação tem de ser limitada”. Há apenas uma excepção que está relacionada com a batucada.

O cortejo Trapalhão, como habitual, sai à rua na terça-feira de Carnaval, dia 17, pelas 16 horas, também com o mesmo itinerário. As inscrições para participação podem ser realizadas no próprio dia, entre as 14 horas e as 15h30. Este ano há uma novidade, sendo que existirá um prémio para Melhor Traje Sustentável, relacionado com o processo de “afirmação do destino como sustentável”, um desafio que se aplica também ao Carnaval. Os prémios vão totalizar 3.250 euros, divididos em várias categorias e serão entregues pelas 18 horas.

A animação está garantida, entre os dias 16 e 22 de Fevereiro, no Placa Central, com o Carnaval das Avenidas. Diariamente, às 20h e às 21 horas, treze grupos vão animar a passerelle, que estará junto ao Mercadinho de Carnaval, aberto ao longo de todas as festividades. Uma das novidades é a certificação do mercadinho de Carnaval, em relação à sustentabilidade.

“As oficinas de Carnaval voltam com cinco workshops”, avançou Eduardo Jesus, explicando que estão relacionados com a gastronomia tradicional. Estes acontecem na Placa Central, nos dias 12, 16, 18, 19 e 20 de Fevereiro.

Ao longo destas festividades estão previstas 64 actuações, entre elas 15 concertos de diversos artistas, no Palco dos Concertos, aos quais se juntam 13 actuações do Carnaval das Avenidas, 15 actuações de bandas filarmónicas, 11 actuações em palco e 8 em rua.

O Largo da Restauração acolhe dez dias dedicados à animação das crianças, com a possibilidade de realizaram pinturas faciais, realizarem workshop e outras actividades destinadas a um público mais novo.

Os Museus e Centros Culturais também se associam à comemoração do Carnaval, com sete espaços a se associarem com exposições e outros eventos, pertencentes aos concelhos do Funchal, Calheta e Ribeira Brava.

Cerca de 4.900 pessoas vão estar envolvidas nesta programação.