Meia centena de foliões assinala Carnaval em São Vicente

Após um interregno, a vila de São Vicente assinala o Entrudo com a participação de cerca de 500 foliões. Alunos da escola primária, utentes dos centros de dia e do CACI vão animal o desfile com fatos criativos e cheios de cor.

A concentração está marcada para sexta-feira, dia 13 de Fevereiro, às 11 horas, em frente à Câmara Municipal. Um comunicado enviado pela autarquia explica que o desfile seguirá pelas principais artérias da vila, terminando no Jardim Municipal, onde haverá um momento de convívio com música e serão distribuídas malassadas.

"A Câmara Municipal disponibilizou um apoio financeiro aos grupos envolvidos, permitindo a aquisição de materiais para a confecção dos fatos. O Carnaval em São Vicente promete, assim, um regresso em grande, com muita folia", termina a nota.