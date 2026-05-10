Livro sobre o Tombo da Igreja de Machico apresentado Colóquio do Mercado Quinhentista

O Fórum Machico acolhe, no próximo sábado, 16 de Maio, o XVIII Colóquio do Mercado Quinhentista de Machico, iniciativa dedicada à memória colectiva, património documental e identidade cultural madeirense.

O encontro reúne investigadores, especialistas e agentes culturais em torno do tema “gentes do povoamento”, mote da XIX edição do Mercado Quinhentista, propondo uma reflexão sobre a construção histórica e social de Machico e da Madeira, desde a Idade Média até à actualidade.

Um dos momentos em destaque será a apresentação do livro 'Tombo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Machico (séculos XV–XVII). Estudos históricos e edição anotada', agendada para as 12 horas. A sessão contará com a presença do Cónego Manuel Ramos, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Machico, e do bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás.

Entre os destaques do programa encontra-se ainda a intervenção de Maria de Lurdes Rosa, da Universidade Nova de Lisboa, sobre os contextos históricos e documentais do Tombo de Machico, bem como a comunicação de Maria Amélia Álvaro de Campos, da Universidade de Coimbra, dedicada à memória dos mortos na paróquia medieval portuguesa.

O colóquio dará igualmente espaço a temas ligados à preservação digital do património documental, através da participação de Dina Noite, da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, e à fotografia histórica, com Marco António Ferreira Gonçalves, do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, que apresentará um percurso visual sobre as “gentes de Machico” entre os séculos XIX e XX.

A componente demográfica estará a cargo de Rita Brazão de Freitas, da Direção Regional de Estatística da Madeira, com uma análise sobre a evolução populacional do concelho, enquanto Sónia Silva Franco abordará a valorização das histórias de vida das pessoas comuns enquanto património humano e historiográfico.

O colóquio termina com a apresentação do sketch “Gente do seu Tempo”, pelo grupo Teatro D’Os Emplastros, num momento de teatro e comédia histórica inspirado no quotidiano dos séculos XV e XVI.

Segundo a organização, as inscrições para o colóquio já se encontram esgotadas.