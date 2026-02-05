Quinta-feira das Comadres marca arranque do Carnaval na Madeira
Todas as atenções voltam-se, hoje, para Santana, onde a tradição continua a marcar o calendário de festividades
Saiba o que se destaca na agenda desta quinta-feira, dia 5 de Fevereiro.
Arrancam hoje as festividades de Carnaval na Madeira, com a tradicional Quinta-feira das Comadres, em Santana.
Ainda que o cartaz destas celebrações tenha sofrido alguns ajustes devido à 2.ª volta das Eleições Presidenciais, no dia de hoje aquela localidade nortenha dá o pontapé de saída para que a sátira saia à rua. As festividades arrancam às 12 horas, ficando o momento marcado pelo lançamento de fogo de estalo.
Mais logo, pelas 19 horas, as 'comadres' serão recebidas nos Paços do Concelho, com o Grupo Compadres Vinho Seco, que irá entoar os versos da música satírica, preparando já o momento alto da Festa dos Compadres, que, este ano, acontece a 22 de Fevereiro, com o cortejo folião e etnográfico pelas ruas da cidade, acompanhado de música, animação e representações dos costumes locais. A festa culmina com o tradicional Julgamento e queima dos compadres.
Agenda
09h00 - reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil, da Assembleia Legislativa da Madeira, onde, entre outros assuntos, dará atenção à proposta que visa a regularização urgente dos pagamentos aos profissionais envolvidos no Programa Extraordinário de Recuperação de Listas de Espera Cirúrgicas no SESARAM ou a recomendação do Executivo madeirense de suspensão da alienação do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
09h00 - Torneio Internacional - FIP Bronze Madeira, na Quinta do Padel.
09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.
13h15 - Semana de Evangelização na Madeira com o Padre Carlos Macedo, na Igreja do Colégio do Funchal.
11h00 – no âmbito da visita da Bastonária da Ordem dos Nutricionista à Região, Liliana Sousa vai reunir com o Conselho de Administração do SESARAM, no Hospital Nélio Mendonça, seguindo-se, às 12h30, um encontro com nutricionistas do SESARAM. Pelas 17 horas reunirá com Paula Margarido, secretaria regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.
18h30 - Tertúlia ‘Parentalidade Digital Positiva’, promovida p/ Associação de Pais da Escola Básica e Secundária da Calheta, estabelecimento de ensino onde decorre a iniciativa.
Efemérides
1818 - Portugal assina o tratado de amizade com os Estados Unidos da América.
1918 - A República Russa separa-se da Igreja ortodoxa.
1971 - O comandante da nave norte-americana Apolo 14, Alan Shepard, pisa a superfície lunar, no primeiro dos dois períodos de EVA que incluiu a implantação do ALSEP.
1974 - Tropas das Nações Unidas (ONU) criam a zona tampão entre Israel e o Egito.
1985 - Nasce, na Madeira, o futebolista Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.
2007 - É publicada no Diário da República nº. 25/2007 a Lei nº. 7/2007, emitida pela Assembleia da República, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização.
2011 - Nasce o movimento "Geração à Rasca" com a abertura da respetiva página na rede social Facebook.
2015 - Xanana Gusmão demite-se do cargo de primeiro-ministro de Timor-Leste, numa carta endereçada ao Presidente da República, Taur Matan Ruak.
2020 - O Senado dos Estados Unidos da América absolve o Presidente norte-americano, Donald Trump, das acusações de abuso de poder e obstrução ao Congresso que sustentavam o processo de destituição do chefe de Estado.
2024 - O Rei Carlos III, do Reino Unido, suspende temporariamente as suas funções públicas, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro.
Pensamento do dia
A religião deve ser como o sal na comida, nem muito nem pouco, só o preciso. D. António Alves Martins (1808-82), liberal, ministro do Reino, Bispo de Viseu.