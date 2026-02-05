Quinta-feira das Comadres marca arranque do Carnaval na Madeira

Arrancam hoje as festividades de Carnaval na Madeira, com a tradicional Quinta-feira das Comadres, em Santana.

Ainda que o cartaz destas celebrações tenha sofrido alguns ajustes devido à 2.ª volta das Eleições Presidenciais, no dia de hoje aquela localidade nortenha dá o pontapé de saída para que a sátira saia à rua. As festividades arrancam às 12 horas, ficando o momento marcado pelo lançamento de fogo de estalo.

Mais logo, pelas 19 horas, as 'comadres' serão recebidas nos Paços do Concelho, com o Grupo Compadres Vinho Seco, que irá entoar os versos da música satírica, preparando já o momento alto da Festa dos Compadres, que, este ano, acontece a 22 de Fevereiro, com o cortejo folião e etnográfico pelas ruas da cidade, acompanhado de música, animação e representações dos costumes locais. A festa culmina com o tradicional Julgamento e queima dos compadres.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta sexta-feira.

Agenda

09h00 - reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil, da Assembleia Legislativa da Madeira, onde, entre outros assuntos, dará atenção à proposta que visa a regularização urgente dos pagamentos aos profissionais envolvidos no Programa Extraordinário de Recuperação de Listas de Espera Cirúrgicas no SESARAM ou a recomendação do Executivo madeirense de suspensão da alienação do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

09h00 - Torneio Internacional - FIP Bronze Madeira, na Quinta do Padel.

09h30 - reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal.

13h15 - Semana de Evangelização na Madeira com o Padre Carlos Macedo, na Igreja do Colégio do Funchal.

11h00 – no âmbito da visita da Bastonária da Ordem dos Nutricionista à Região, Liliana Sousa vai reunir com o Conselho de Administração do SESARAM, no Hospital Nélio Mendonça, seguindo-se, às 12h30, um encontro com nutricionistas do SESARAM. Pelas 17 horas reunirá com Paula Margarido, secretaria regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

18h30 - Tertúlia ‘Parentalidade Digital Positiva’, promovida p/ Associação de Pais da Escola Básica e Secundária da Calheta, estabelecimento de ensino onde decorre a iniciativa.

'Parentalidade Digital Positiva' em debate na escola da Calheta | Diário das Freguesias A Associação de Pais da EBS/PE da Calheta promove, no dia 5 de Fevereiro, a partir das 18h30, uma sessão dedicada à temática ‘Parentalidade Digital Positiva’, que […]

Efemérides

1818 - Portugal assina o tratado de amizade com os Estados Unidos da América.

1918 - A República Russa separa-se da Igreja ortodoxa.

1971 - O comandante da nave norte-americana Apolo 14, Alan Shepard, pisa a superfície lunar, no primeiro dos dois períodos de EVA que incluiu a implantação do ALSEP.

Foto DR/Arquivo

1974 - Tropas das Nações Unidas (ONU) criam a zona tampão entre Israel e o Egito.

1985 - Nasce, na Madeira, o futebolista Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

2007 - É publicada no Diário da República nº. 25/2007 a Lei nº. 7/2007, emitida pela Assembleia da República, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização.

Foto DR

2011 - Nasce o movimento "Geração à Rasca" com a abertura da respetiva página na rede social Facebook.

2015 - Xanana Gusmão demite-se do cargo de primeiro-ministro de Timor-Leste, numa carta endereçada ao Presidente da República, Taur Matan Ruak.

2020 - O Senado dos Estados Unidos da América absolve o Presidente norte-americano, Donald Trump, das acusações de abuso de poder e obstrução ao Congresso que sustentavam o processo de destituição do chefe de Estado.

2024 - O Rei Carlos III, do Reino Unido, suspende temporariamente as suas funções públicas, depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro.

Foto DR/Arquivo

Pensamento do dia