Táxi em chamas na Via Rápida em Santo António
Um incêndio deflagrou, há instantes, numa viatura que circulava na Via Rápida, na saída de Santo António, no sentido Ribeira Brava – Machico.
Segundo foi possível apurar, o incêndio deu-se num táxi de nove lugares e, no local, encontram-se os Bombeiros Sapadores do Funchal a combater as chamas e a garantir a segurança da circulação rodoviária.
Para já, não são conhecidas informações sobre a existência de vítimas nem as circunstâncias em que o incêndio teve origem.
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