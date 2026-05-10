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Táxi em chamas na Via Rápida em Santo António

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Foto DR

Um incêndio deflagrou, há instantes, numa viatura que circulava na Via Rápida, na saída de Santo António, no sentido Ribeira Brava – Machico.

Segundo foi possível apurar, o incêndio deu-se num táxi de nove lugares e, no local, encontram-se os Bombeiros Sapadores do Funchal a combater as chamas e a garantir a segurança da circulação rodoviária.

Para já, não são conhecidas informações sobre a existência de vítimas nem as circunstâncias em que o incêndio teve origem.

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