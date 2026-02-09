Luís Filipe Santos mantém mandato no Chega

O vereador do Chega na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, esclareceu esta segunda-feira que não avançará como vereador independente, mantendo-se no partido que o elegeu.

Ao DIÁRIO, Luís Filipe Santos afirma que, embora tenha ponderado a possibilidade de exercer o mandato de forma independente, a intervenção da estrutura nacional do Chega, através do presidente da Comissão Autárquica Nacional, Eduardo Teixeira, garantiu-lhe condições para trabalhar com autonomia, eficácia e respeito institucional enquanto vereador do partido.

“Perante a palavra e os compromissos assumidos pela direcção nacional do partido, consideramos a situação plenamente resolvida e, neste momento, não se coloca a hipótese de avançarmos como vereadores independentes”, esclarece.

O vereador reforça ainda o compromisso com os cidadãos do Funchal: “Obtivemos quase oito mil votos na cidade e temos o dever de honrar essa confiança, não desiludindo as pessoas que apostaram no nosso projecto político. O nosso foco, agora e sempre, será a defesa dos interesses da cidade do Funchal e dos seus cidadãos, exercendo o mandato com sentido de responsabilidade, lealdade democrática e espírito de serviço público”, concretizou.