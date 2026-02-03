Concerto 'Notas e Tradição' hoje no Instituto do Vinho da Madeira

Hoje é o segundo dia da 9.ª edição do aCORDE e do II Festival Internacional de Cordofones Tradicionais Madeirenses, e esta tarde decorre no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira um concerto intitulado 'Notas e Tradição', pelas 19 horas.

Este concerto conta com a actuação do grupo Madeiran Heritage, composto pelo professor Pedro Gonçalves, Lara Nunes, João Vitorino Monteiro e João Geraldo, e do Grupo de Folclore Monte Verde.

No evento haverá ainda uma degustação de Vinho Madeira.

A segunda edição do Festival Internacional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses começou ontem na Assembleia Legislativa da Madeira e termina no próximo sábado, dia 7 de Fevereiro, com um concerto no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, que conta com o músico madeirense André Santos e com a participação de Salvador Sobral, da madeirense Elisa Silva, Jutiana ArYo e da EBT/PE da Aluda.

O aCORDE é uma organização da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Direcção Regional da Educação, e conta com os parceiros Assembleia Legislativa da Madeira, Associação Xarabanda, Câmara Municipal do Funchal, Teatro Baltazar Dias, Conservatório - Escola das Artes da Madeira - Eng. Luiz Peter Clode, Hotel VidaMar e Centro de Estudos de História do Atlântico.