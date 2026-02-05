Porto Santo celebra 'Namorar com Carnaval'
A Casa do Povo do Porto Santo vai assinalar o Dia dos Namorados com uma celebração especial que combina romance e diversão carnavalesca, no dia 14 de Fevereiro.
A iniciativa, intitulada 'Namorar com Carnaval', terá lugar no restaurante Pé na Água, a partir das 20 horas.
O evento inclui um jantar temático dedicado ao amor, seguido de um animado baile de carnaval. Para encerrar a noite em grande, o DJ Michael vai subir ao palco, prometendo manter o ambiente festivo e contagiante.