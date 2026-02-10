Concerto de Carnaval da Orquestra Clássica da Madeira esgotado

O Concerto de Carnaval da Orquestra Clássica da Madeira, agendado para as 18 horas do dia 15 de Fevereiro, já se encontra esgotado. A música vai reflectir "a alegria contagiante do Carnaval e irá proporcionar uma experiência sensorial e presencial inesquecível".

A direcção será do maestro convidado Luís Andrade e contará ainda com o tenor Alberto Sousa. Prevê-se então 'casa cheia' no Centro de Congressos da Madeira, neste que é um dos espectáculos mais animados da temporada.