Clube Naval do Funchal esclarece que a Assembleia Geral foi suspensa

A direcção do Clube Naval do Funchal reagiu à notícia sobre a Assembleia Geral de hoje, garantindo que não foi adiadas mas "suspensa".

Uma decisão que resultou ao elevado número de sócios presentes - 1.258 segundo o CNF - e a sal Ursa Maior, do Tecnopolo, ter lugar para apenas 690 pessoas.

A suspensão, segundo o CNF, também é justificada com o facto de haver muitos sócios a pagar quotas e os serviços do clube não conseguirem dar resposta a tempo de iniciar a reunião.