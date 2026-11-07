Mais de 1,5 milhões esperados para reunião da ONU na maior cidade turística da Turquia
Mais de 1,5 milhões de visitantes são esperados na cidade em Antália, metrópole turística da costa mediterrânica da Turquia, para a 31ª cimeira do clima das Nações Unidas (COP31), que arranca na segunda-feira.
Segundo o ministro turco do Ambiente e do Urbanismo, Murat Kurum, presidente da COP31, a estimativa triplica o número habitual de visitantes da província em novembro nos últimos anos, embora no verão ultrapasse os dois milhões por mês.
Os organizadores da COP31, que decorre até 20 novembro, confirmaram a participação de 85 chefes de Estado ou de Governo e de cerca de 3.000 jornalistas, para além de candidaturas de 45.000 voluntários.
O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, será o anfitrião da cimeira de líderes, marcada para 11 e 12 de novembro, na qual participarão, entre outros o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham.
Lula foi o anfitrião da anterior conferência, a COP30, em Belém, na Amazónia brasileira, que alberga a maior floresta tropical do mundo.
A cimeira de líderes ficará marcada também por ausências significativas, como a dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.
Pequim anunciou que enviará o vice-presidente, enquanto os Estados Unidos anunciaram uma delegação do Congresso.
França, Alemanha, Índia e Rússia também ficaram fora da lista provisória de oradores da cimeira de líderes, de acordo informações da ONU divulgadas a 21 de outubro.
O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, também não deverá participar na cimeira de líderes, sendo que a delegação portuguesa à COP31 deverá ser chefiada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.
Na cidade entre as águas do Mediterrâneo e os vestígios do passado romano, um complexo de edifícios, jardins e pavilhões com um milhão de metros quadrados, entre campos, pomares e florestas acolhe a mais importante cimeira sobre o clima do mundo, cuja missão este ano passa por passar das promessas à ação e centrar-se na procura de formas de reduzir o desfasamento entre o rápido avanço do aquecimento do planeta e o ritmo dos compromissos internacionais para o mitigar.
Tal como é habitual, o recinto é dividido entre a chamada 'zona azul' para os delegados oficiais e a 'zona verde' para o público em geral, que acolherá quatro exposições nas quais participarão 120 artistas turcos e 70 estrangeiros, segundo Kurum.
Embora no recinto se fale de ambiente, tecnologia e clima, as autoridades turcas aproveitarão também para mostrar os atrativos turísticos, históricos, gastronómicos e culturais da região, através de numerosas atividades paralelas, oficinas e concertos.
Antália é o principal polo turístico da Turquia, com 14 milhões de visitantes em 2025, dos quais 13 milhões estrangeiros, embora nos primeiros dez meses deste ano o número já ultrapasse os 15 milhões.
A província tem mais de 2.700 hotéis, com uma capacidade total de 620.000 camas, distribuídos pelos 180 quilómetros de costa a leste de Antália, que recebe sobretudo turismo de sol e praia.
O fluxo de visitantes também é constante na própria cidade, erguida sobre falésias rochosas que rodeiam um porto de pesca e com um centro histórico que conserva vestígios de fortificações romanas.
A cimeira ganhou também uma banda sonora: Tarkan, uma das maiores estrelas da música pop turca, apresentou 'Wake Up' ('Acorda'), a versão em inglês de 'Uyan', canção que compôs para a COP31. O videoclipe apela à proteção da natureza e ao bem-estar animal.
A COP31 decorrerá entre 09 e 20 de novembro, liderada pela primeira vez por dois países: Turquia e Austrália.