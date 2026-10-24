Madalena Fernandes luta pelo bronze no Junior Masters

A tenista madeirense Madalena Fernandes vai disputar, este sábado, 24 de Outubro, o encontro de atribuição do terceiro lugar no Tennis Europe Junior Masters 2026, competição que reúne as oito melhores tenistas europeias da temporada no escalão de Sub-16.

A atleta do Roberto Costa Tennis Club garantiu o segundo lugar do Grupo B, depois de vencer, na sexta-feira, Christine Graf, pelos parciais de 6-2 e 6-5, somando a segunda vitória consecutiva na prova, segundo a informação divulgada à imprensa.

Depois de se estrear com uma derrota frente à sérvia Zana Perić, Madalena Fernandes venceu a búlgara Raya Markova e, posteriormente, Christine Graf, resultados que lhe permitiram terminar a fase de grupos entre as quatro melhores jogadoras da competição.

A madeirense regressa hoje aos courts do Monte Carlo Country Club, não antes das 15 horas, para defrontar a austríaca Leonie Schauer, num encontro que decidirá a atribuição da medalha de bronze.

De acordo com a mesma informação, Madalena Fernandes tornou-se a primeira tenista madeirense a qualificar-se para o Tennis Europe Junior Masters e a conquistar vitórias nesta competição.