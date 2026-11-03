Portugal e EUA querem reforçar laços económicos e envolvimento norte-americano nos Açores

Portugal e EUA sublinharam hoje o "crescente envolvimento" norte-americano nos Açores e comprometeram-se em "reforçar os laços económicos" e de segurança entre os dois países.

Numa declaração conjunta após a 53.ª Comissão Bilateral Permanente entre os Estados Unidos e Portugal, os dois países "elogiaram o crescente envolvimento dos Estados Unidos com a Região Autónoma dos Açores".

"As delegações comprometeram-se a alargar as oportunidades económicas e os laços entre as populações, em benefício das comunidades açorianas. As delegações reconheceram os esforços da Força Aérea dos Estados Unidos em matéria de reparação ambiental", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano.

Na mesma nota, os dois países reafirmaram "o seu firme compromisso em reforçar os laços económicos" e confirmaram a realização da reunião plenária inaugural do Fórum de CEO em 10 de novembro de 2026, em Lisboa.

Nesta iniciativa, os dois países pretendem "identificar novas oportunidades de comércio e investimento" e pretendem também facilitar "simultaneamente a criação de emprego e promovendo o crescimento económico e a segurança, em benefício tanto dos Estados Unidos como de Portugal".

Em matéria de segurança, os dois países "reafirmaram o papel central da NATO na segurança euro-atlântica e o seu compromisso partilhado com o investimento na defesa aliada".

"Reconhecendo a sólida relação bilateral no domínio da defesa e a colaboração bem-sucedida em programas de equipamento de defesa, ambas as partes congratulam-se com a contínua expansão da cooperação entre as suas respetivas forças armadas", pode ler-se.

Lisboa e Washington destacaram, nesta matéria, a "implementação em curso" do Programa de Parceria Estatal (State Partnership Program) entre Portugal e a Guarda Nacional de Illinois, destacando que incluem "atividades já em curso e outras iniciativas planeadas para reforçar a interoperabilidade, a prontidão e o intercâmbio de conhecimentos especializados".

Washington felicitou ainda Portugal pela sua eleição para o Conselho de Segurança da ONU para o mandato de 2027-2028 e "ambas as delegações concordaram em cooperar" no âmbito deste órgão das Nações Unidas sobre "temas urgentes da agenda global".

Ainda segundo a nota de imprensa da diplomacia norte-americana, a 54.ª Comissão Bilateral Permanente irá decorrer em Lisboa em 2027.