Portugal defronta França, Inglaterra e Áustria na Liga A da Liga das Nações feminina

A seleção feminina de futebol vai defrontar França, Inglaterra e Áustria no Grupo A2 da Liga das Nações, ditou o sorteio realizado hoje, em Nyon, na Suíça.

Portugal regressa à elite da Liga das Nações feminina, depois de ter competido pela última vez na Liga A em 2025, edição em que terminou no quarto e último lugar do Grupo A3, com Espanha, Inglaterra e Bélgica, somando quatro pontos e descendo à Liga B.

Em Junho passado, apesar da derrota por 3-1 frente à Finlândia, em Tampere, a formação orientada por Francisco Neto assegurou o primeiro lugar do Grupo B3, com 15 pontos, os mesmos da seleção finlandesa, beneficiando da diferença de golos.

Com a participação de 54 federações-membro da UEFA, a fase de liga da Liga das Nações feminina de 2027 disputa-se entre 23 de Fevereiro e 15 de Junho, com as duas primeiras jornadas entre 23 de Fevereiro e 6 de Março, a terceira e quarta entre 13 e 24 de Abril e as duas últimas entre 7 e 15 de Junho.

O sorteio da fase final e dos jogos de promoção e despromoção está previsto para 18 de Junho do próximo ano, ainda por confirmar, com as meias-finais e os encontros de promoção e despromoção a realizarem-se entre 4 e 12 de Outubro.

A final e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, ambos disputados a duas mãos, estão agendados para entre 23 de Novembro e 4 de dezembro de 2027.

O sorteio, que decorreu esta terça-feira, em Nyon (Suíça), contou com a presença do selecionador nacional, Francisco Neto que admitiu que seja qual fosse o sorteio, pela frente Portugal iria ter sempre adversários muito fortes.

"Seria sempre um resultado de sorteio com jogos muito competitivos porque é Liga A, os adversários são sempre muito fortes. Historicamente as equipas de pote 4 têm sempre dificuldade em obter bons resultados na Liga A, mas a verdade é que temos tido mais experiência nos últimos anos, estamos melhor como equipa, mais competitivos e conscientes da dificuldade que é competir neste nível, mas independentemente dos aversários, acreditamos que podemos fazer uma boa Liga das Nações, procurar os nossos objetivos e conquistá-los", frisou o selecionador à assessoria de imprensa da Federação Portugal de Futebol.

Quanto aos adversários do grupo: "França e Inglaterra são duas equipas com presenças habituais em fases finais e que lutam por títulos, a Inglaterra é a atual campeã da Europa e por isso será um desafio muito grande. A França é uma equipa que já se apurou para o Campeonato do Mundo, serão dois grandes desafios para nós. E depois a Áustria que defrontámos há duas edições, uma equipa competitiva, onde a maior parte das jogadoras está em campeonatos competivos. Estar na Liga A é não ter jogos fáceis e temos de apresentar a nossa melhor versão. Queremos primeiramente garantir a manutenção na Liga A, algo que nunca conseguimos atingir, mas que acredito que com a qualidade e competência que vimos a demonstrar seja possível", acrescentou ainda.