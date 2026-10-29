Famalicão na 'final four' da Taça da Liga de futebol ao bater Braga nos penáltis

O Famalicão apurou-se hoje pela primeira vez para a 'final four' da Taça da Liga de futebol, ao vencer em casa do Sporting de Braga 3-1 no desempate por grandes penalidades, após empate 2-2 no tempo regulamentar.

Depois do empate nos 90 minutos, o encontro foi decidido no desempate por grandes penalidades, tendo os famalicenses convertido três dos cinco remates tentados, enquanto os 'arsenalistas' apenas marcaram um dos quatro efetuados, numa decisão em que se evidenciou o guarda-redes brasileiro Gabriel Cabral, que defendeu três remates bracarenses.

No tempo regulamentar, os famalicenses adiantaram-se aos 16 minutos, através do avançado grego Georgios Koutsias, tendo os bracarenses igualado aos 37, com uma grande penalidade apontada por Ricardo Horta. Koutsias 'bisou' na partida, aos 45+4, também na conversão de um penálti, o mesmo sucedendo com Ricardo Horta, que, aos 89, restabeleceu o empate final, igualmente de grande penalidade.

Nas meias-finais da prova, cuja 'final four' vai decorrer em Leiria entre 05 e 09 de janeiro, o Famalicão vai defrontar o Sporting, que afastou o Marítimo, enquanto o FC Porto, que eliminou o Académico de Viseu, vai medir forças com o vencedor do encontro de hoje entre Benfica e Gil Vicente.