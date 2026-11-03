Chega exige manutenção da pesca do espada-preto na Reserva Dom Carlos

O deputado do Chega Francisco Gomes quer garantias do Governo da República de que a pesca tradicional do peixe-espada-preto continuará autorizada na futura Reserva Natural Marinha Dom Carlos, anunciada em Janeiro deste ano.

A questão foi colocada à ministra do Ambiente, durante uma audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2027, na qual o deputado criticou as organizações ambientalistas que defendem restrições à actividade piscatória.

Em comunicado enviado à imprensa, Francisco Gomes alerta para as consequências económicas e sociais de uma eventual proibição, sobretudo para as comunidades piscatórias de Câmara de Lobos.

A futura reserva deverá abranger cerca de 173 mil quilómetros quadrados, incluindo os montes submarinos Madeira–Tore e o Banco de Gorringe, zonas importantes para a captura do espada-preto.

"Estamos a falar de uma pesca com séculos de história, praticada por homens que conhecem o mar melhor do que ninguém", afirma o parlamentar, defendendo que os métodos tradicionais de captura são selectivos.

Francisco Gomes contesta a posição de seis organizações ambientalistas favoráveis a restrições naquela área e exige uma resposta do Governo: "Vão ou não vão proibir a pesca do peixe-espada na Reserva Dom Carlos?"