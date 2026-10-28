Pescas e investigação oceânica na agenda de eurodeputado

O eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral cumpre amanhã, 29 de Outubro, um conjunto de iniciativas na Madeira, com destaque para reuniões institucionais ligadas à agricultura, pescas, investigação oceânica e infra-estruturas portuárias.

A agenda começa às 11h30, com uma reunião com o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, seguindo-se, meia hora depois, um encontro conjunto com a Cooperativa de Pesca do Arquipélago da Madeira (Coopesca) e a coordenadora regional do MAR 2030, Emília Alves.

Durante a tarde, pelas 14h30, o eurodeputado reúne-se com os coordenadores da Expedição Madeira Ocean 2026, a bordo do navio Santa Maria Manuela, atracado no Porto do Funchal.

Às 15h30, está previsto um encontro com a presidente da Administração dos Portos da Madeira, Paula Cabaço, na Gare Marítima.

Um dos momentos da visita acontece às 16h30, com a entrega dos prémios do concurso "Cidadania Sénior: A Madeira na Europa", no Espaço IDEIA da Assembleia Legislativa da Madeira.

A iniciativa resulta de um protocolo entre o Parlamento regional e o eurodeputado, integrado nas comemorações dos 50 anos da consagração do regime autonómico e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

O programa termina às 17h30, com uma visita ao Observatório Oceânico da Madeira, no Varadouro de São Lázaro.