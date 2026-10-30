Chega exige eleições livres na Venezuela e libertação dos presos políticos

Os deputados Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente da Assembleia da República, Ricardo Regalla Dias Pinto, coordenador do Chega na Comissão dos Negócios Estrangeiros, e Francisco Gomes, deputado eleito pela Madeira, reuniram com representantes da comunidade luso-venezuelana, num encontro dedicado à situação política e aos direitos humanos na Venezuela.

Durante a reunião, os parlamentares ouviram as preocupações da comunidade relativamente à situação política e social naquele país, reafirmando o compromisso do Chega com a concretização da democracia, a realização de eleições livres e transparentes e a libertação de todos os presos políticos.

“A liberdade, a democracia e os direitos humanos não podem ser negociáveis. A Venezuela precisa de eleições verdadeiramente livres, de instituições democráticas e do fim da perseguição política. Portugal não pode permanecer indiferente ao sofrimento de um povo com o qual mantém profundos laços históricos, culturais e humanos.”

(Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente da Assembleia da República)

Uma atenção especial foi dedicada à situação dos presos políticos Juan Rodríguez e Fernando Venancio, cujos filhos integravam a delegação recebida pelos deputados. Os parlamentares ouviram os testemunhos dos familiares, que relataram as dificuldades e o sofrimento associados à situação dos seus pais, ficando profundamente sensibilizados com os relatos apresentados.

“Foi impossível ficar indiferente ao sofrimento daqueles filhos. Nenhuma família deveria viver angustiada pela prisão de um pai por motivos políticos. Por detrás de cada preso político existe uma família que sofre, que espera e que exige justiça. Não podemos permitir que estas pessoas sejam esquecidas!”

(Ricardo Regalla Dias Pinto, deputado na Assembleia da República)

Os deputados sublinharam a importância de Portugal acompanhar atentamente a situação venezuelana, defendendo uma posição firme na promoção das liberdades fundamentais e na defesa dos cidadãos injustamente privados da liberdade.

A delegação parlamentar reafirmou ainda a sua solidariedade para com a comunidade luso-venezuelana e a disponibilidade para continuar a acompanhar as preocupações transmitidas durante o encontro.

“A Venezuela merece recuperar a liberdade e a democracia. O nosso compromisso é com os venezuelanos que querem viver sem medo, com as famílias que exigem justiça e com todos aqueles que continuam privados da liberdade por razões políticas. A libertação dos presos políticos e a realização de eleições livres têm de ser uma prioridade!”

(Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República)