Funchal premeia melhores montras de Natal com 3.500 euros

A Câmara Municipal do Funchal abriu as inscrições para mais uma edição do concurso 'Montras de Natal do Funchal', que vai distribuir 3.500 euros em prémios monetários pelos estabelecimentos comerciais que apresentem as melhores decorações natalícias.

A iniciativa, promovida em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, pretende incentivar os comerciantes a decorar as montras e fachadas dos seus estabelecimentos, contribuindo para tornar as ruas da cidade mais atractivas durante a quadra festiva.

As candidaturas decorrem até 30 de Novembro, sendo valorizadas a originalidade, a criatividade, a qualidade estética e a mensagem transmitida pelas decorações.

O concurso prevê cinco prémios principais, com o primeiro classificado a receber mil euros, o segundo 800 euros e o terceiro 600 euros. O quarto e quinto lugares serão distinguidos com 400 e 200 euros, respectivamente.

À semelhança das edições anteriores, será ainda atribuído o Prémio Montra Sustentável, no valor de 500 euros, destinado a distinguir decorações que privilegiem materiais reutilizáveis e naturais, bem como mensagens de sensibilização ambiental.

Segundo a autarquia, o concurso procura valorizar o comércio tradicional, estimular a participação dos agentes económicos e reforçar a atractividade do Funchal junto de residentes e visitantes durante a época natalícia.